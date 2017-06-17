PKK'dan hain tuzak, 2 evladımız yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Nirva Seytu Dağı bölgesinde teröristler tarafında araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin ağır yaralandığı belirtildi. Bölgede silahlı İHA'lar ile düzenlenen operasyon sonucu 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bugün 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı tarafından sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen teröristlere yönelik olarak Kuzey Irak'taki Nirva Seytu Dağı bölgesinde yapılan operasyonlar kapsamında; silahlı İHA'lar ile düzenlenen operasyon sonucu 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir

Bölgede teröristler tarafından araziye önceden döşenmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcının infilak sonucu ise 2 asker ağır yaralandı. Helikopter ile Hakkari Devlet Hastanesine sevk edilen askerlerin tedavisine başlandığı belirtildi.

Bölgede 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı tarafından arama tarama faaliyeti esnasında 1 adet RPG-7 roket atar, RPG-7 roket atar mühimmatı ve sevk fişeği, 1 adet Biksi Makineli Tüfek, 700 adet Biksi Makineli Tüfek Fişeği ve 2 kutu Kalaşnikof Piyade Tüfeği Fişeği ele geçirildi.



