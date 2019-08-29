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  3. 29 Ağustos 2019 20:47

PKK'dan kaçan 2 kadın terörist teslim oldu

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 kadın terörist, Namazdağı Üs Bölgesi'nde, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler silahsız ve teçhizatsız bir şekilde gözaltına alındı.

PKK'dan kaçan 2 kadın terörist teslim oldu
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Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı 5'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Namazdağı Üs Bölgesi'ne, öğle saatlerinde, Güllüce Dağı eteklerinden yaklaşan 2 kadına, güvenlik güçlerince 'Teslim ol' çağrısı yapıldı.

Çağrı üzerine teslim olan kadınların, kayıp olarak aranan, terör örgütünden kaçan M.O. ve S.T. oldukları belirlendi. Silahsız ve teçhizatsız olan kadın teröristler, gözaltına alınarak, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KIRAN-2 OPERASYONU SAYESİNDE

Teröristlerin, ilk ifadelerinde, 'Kıran-2' operasyonu kapsamında uygulanan yoğun ve etkili faaliyetler sonucu teslim olduklarını söyledikleri belirtildi.

DHA & AA

pkk , terörist , şırnak , namazdağı üs bölgesi
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