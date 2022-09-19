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PKK'dan kaçan terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

PKK'dan kaçan terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan bir terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; PKK terör örgütünden kaçan bir terör örgütü mensubu daha Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

AİLESİYLE BİR ARAYA GELDİ
Söz konusu örgüt mensubunun annesi Sevim Dayaklı ve ağabeyi Mehmet Aytekin'in ise 21 Kasım 2019 tarihinden itibaren Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eyleminde yer aldığı belirlendi. Örgüt mensubu teslim olduktan sonra Elazığ'da ailesi ile bir araya geldi. 

Etiketler pkk terör terörist
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