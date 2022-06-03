PKK'dan kaçan terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu örgütten kaçan 1 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği vurgulanarak, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2013 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 39'a yükseldi" ifadelerine yer verildi.
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