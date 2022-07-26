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PKK'dan kaçan terörist teslim oldu

PKK'dan kaçan terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı ikna çalışmaları sonucunda; PKK terör örgütünden kaçan 1 teröristin teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Teslim olan örgüt mensubunun 2022 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye’de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 62’ye yükseldi.

Etiketler pkk terörist teslim
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