PKK'dan kaçan terörist teslim oldu
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İkna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK'ya 2015'te katılan ve Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ikna çalışmaları ile Mardin-Nusaybin sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece 2022 yılı içinde PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısı, 63'e ulaştı.
DHA
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