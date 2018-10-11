PKK'lı 2 terörist öldürüldü

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cudi Dağı bölgesi Güneyce köyü kırsalında, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca "Hançer-2" operasyonu gerçekleştirildi.
Zektuk Tepe bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada teröristler etkisiz hale getirildi.
Teröristlerle M-16 piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, 8 şarjör, telsiz ve şemsiye ele geçirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
AA