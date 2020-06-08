PKK'lı bir hain daha öldürüldü

PKK'nın sosyal medya hesaplarındaki bilgilere göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Bradost bölgesinde 27 Mayıs'ta gerçekleştirdiği hava harekatında, sözde merkez komite üyesi Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü.

Açıklamada, Nazlıkul'un 1985 yılında örgütle tanıştığı, 1989 yılında Avrupa'da örgüte katıldığı ve 1990 yılında ise Lübnan'da PKK lideri Abdullah Öcalan’ın bulunduğu Bekaa Kampına giderek eğitim gördüğü ifade edildi.

Terörist Nazlıkul, nisan ayında verdiği demeçte "Buraya onlarca Türk askeri karargâhı ve yüzlerce karakol inşa edilmesi, Türk devletine çalışan binlerce yerel muhbir ağının oluşması tehlikeli boyutlara ulaştı. Türk devleti her nokta operasyon öncesi mutlak anlamda istihbarat aldı, sonra da nokta saldırılarla onlarca komutanımızı, Zeki Şengali, Diyar Garip ve Tekoşer Zagros, KDP'nin MİT'e verdiği istihbaratla öldürüldü" demişti.