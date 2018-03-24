PKK'lı hainlerin Sincar yalanı deşifre oldu

Afrin'den sonra sıranın kendisine geleceğini gören Irak'taki terör örgütü PKK, büyük panik içinde. Türkiye'nin Sincar'a müdahalesinden korkan hainler, kentten çekildiklerini duyurdu. Ancak güvenlik kaynakları, PKK'nın bu açıklamasının tamamen yalan olduğunu, Türkiye'nin Afrin'e müdahale ettiği gibi Sincar'a da müdahale etmesin diye "yabancı kamuoyu baskısı oluşturmayı amaçladıklarını" kaydetti.

PKK'nın Afrin'de YPG adı altında yaptığı terörist yapılanmayı Sincar'da da YBŞ adıyla yaptığına dikkat çeken kaynaklar, Kandil'den gelen yüzlerce teröristin önce yerel halktan zorla askeri alımlar yaptığı, sonra bunlara silahlı eğitim verdiğini vurguladı. Terör örgütü tarafından yabancı basına birkaç kez fotoğraf ve demeç verdirilerek PKK'nın Sincar'da varlığının kalmadığı, YBŞ'nin de kendilerini DEAŞ'tan korumaya çalışan Ezidilerden oluşan yerel bir güç olduğunun vurgulanacağına dikkat çekildi. Böylece Türkiye'nin Sincar'a yönelik müdahalesinin DEAŞ'ı korumak ve güçlendirmek amacını taşıdığı propagandasının yapılacağı ifade edildi. PKK'nın Ezidileri zorla askere aldığı hatırlatılarak, "Kendisine karşı çıkan Ezidi liderlerini ya öldürmüş ya da sürgüne göndermiştir. Sincar'dan kaçan bazı Ezidiler de Türkiye'de barınmaktadır" denildi..

15 MAĞARA İMHA EDİLDİ

PKK'ya yönelik Kuzey Irak'ta başlatılan operasyonlar devam ediyor. 55 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda, dün de örgütün kullandığı 15 mağara ve 30 barınak kullanılamaz hale getirildi. Çok sayıda patlayıcı düzeneği, silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.