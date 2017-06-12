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  3. 12 Haziran 2017 08:26

PKK'lı ''Sofi Fırat'' PYD'de ''Şakir Ali''

Terör örgütü PKK'nın sözde Diyarbakır sorumlusu ''Sofi Fırat'' kod adlı teröristin PYD'de başka kod adıyla faaliyet gösterdiği belirlendi.

PKK'lı ''Sofi Fırat'' PYD'de ''Şakir Ali''
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PKK'nın en azılı teröristlerinden Selahaddin Dilek'in, PKK'ya yönelik Lice'deki operasyonda bir sığınak içinde Lice kırsalında PKK'lı teröristlerle çektirdiği fotoğrafları ele geçirildi. Fotoğrafta Dilek'in yanındaki kişinin Lice kırsalında öldürülen PKK'nın eski Diyarbakır bölge sorumlusu Numan kod adlı Ertem Karabulut olduğu belirlendi. Terörist Dilek'in Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 'Sofi Fırat' kod adıyla faaliyet gösterdikten sonra Suriye'ye geçerek burada 'Şakir Ali' kod adıyla PYD'li olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Suriye'deki çatışmalarda yaralanan ve getirildiği Şanlıurfa'daki hastanede parmak izinden yakalanan Selahaddin Dilek'in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. Terörist Dilek'in, Diyarbakır'da Ak Parti Sur İlçe Başkanı Hamit Çelikkanat'ın kaçırılması, Lice-Bingöl karayolunda asker ve polislerin kaçırılması olaylarını gerçekleştirdiği belirlendi.

Sabah

terörist , Sofi Fırat , pkk