PKK'lı terörist için anmaya izin verilmesi istenen Vali istifa etti

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın kurucularından olan Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun adlı teröristler için Tunceli’de yürüyüş ve anma programı düzenlenirken Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu görevinden istifa kararı aldığı öğrenildi.

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK’nın geçtiğimiz günlerde aldığı fesih kararının ardından, örgütün kurucularından Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun’un hayatlarını kaybettikleri açıklandı. Bu açıklamanın ardından, Tunceli’de söz konusu isimler için yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

Teröristler için düzenlenen anma programı tepki çekerken 2023 yılında Tunceli Valisi olan ve 22 Kasım 2024 tarihinde DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın görevden alınmasıyla kayyum olarak atanan Tunceli Valisi Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Nowhaber'den Alican Uludağ'ın haberine göre Vali Tekbıyıkoğlu, 'Ankara'dan gelen bir telefonla' terör örgütü yöneticileri Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun için yapılan anmaya izin verilmesi üzerine, 19 Mayıs'ta istifa kararı aldı.

Vali Tekbıyıkoğlu'nun İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vererek merkeze çekilmeyı istediği belirtildi.