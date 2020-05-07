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  3. 07 Mayıs 2020 12:10

PKK'lı terörist son anda yakalandı

Mardin'de, MİT ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, eylem amaçlı yasadışı yollarla kente gelen Suriye uyruklu PKK'lı terörist, uzaktan kumandayla hazırlanmış 3 kilo 418 gram patlayıcıyla yakalandı. 

PKK'lı terörist son anda yakalandı
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Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile MİT görevlilerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda MİT ve polisin yaptığı istihbarı çalışmayla, Suriye'den eylem amaçlı Mardin'e gelen Suriye uyruklu terör örgütü PKK mensubu, Kızıltepe İlçesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Teröristin çantasında yapılan aramada, kullanılmaya hazır cıvatalarla güçlendirilmiş parça ve basınç etkili 2 adet uzaktan kumandalı 3 kilo 418 gram patlayıcı ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
 

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