PKK'lı terörist teslim oldu

Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu PKK'lı terörist G.Y. teslim oldu.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nın ortak çalışmaları sonucu, 2008 yılında terör örgütü PKK'ya katılan ve 2010'da Suriye üzerinden Irak'taki kadroya geçiş yaptığı belirtilen G.Y.'nin, ikna edilerek teslim olması sağlandı. Uzun yıllar örgütte sözde sorumlu olarak faaliyet gösteren G.Y.'nin, Irak'tan Suriye'ye gönderilerek bölgedeki halkı zorla örgüte katılmaya zorladığı ve örgütün suikastçıları arasında yer aldığı da tespit edildi. Teslim olan terörist, güvenlik güçlerine gerekli bilgileri verdikten sonra adli makamlara sevk edildi.

DHA