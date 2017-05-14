İstanbul Müftüsü: Camilerin statüleri değişiyor
İstanbul Müftüsü: Camilerin statüleri değişiyor
Yollar yine kan gölüne döndü ! Bir facia daha
Yollar yine kan gölüne döndü ! Bir facia daha
Zam var mı, yok mu ? Birinci ağızdan açıklama geldi
Zam var mı, yok mu ? Birinci ağızdan açıklama geldi
Ünlü oyuncunun güzel başlayan gecesi böyle bitti !
Ünlü oyuncunun güzel başlayan gecesi böyle bitti !
Mahkemeden Davut Güloğluna ikinci şok !
Mahkemeden Davut Güloğluna ikinci şok !
Booking için kritik gelişme ! Dev şirket hizaya gelecek mi ?
Booking için kritik gelişme ! Dev şirket hizaya gelecek mi ?
Sağlık Bakanı müjdeyi verdi: İstanbul'da 4 yıl içinde...
Sağlık Bakanı müjdeyi verdi: İstanbul'da 4 yıl içinde...
Yer altı mezarlığından mumya fışkırdı ! Hem de bozulmamış...
Yer altı mezarlığından mumya fışkırdı ! Hem de bozulmamış...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 14 Mayıs 2017 14:28

PKK'lı terörist yol kontrolünde yakalandı

Hakkari’de jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında 1 PKK’lı terörist yakalandı.

PKK'lı terörist yol kontrolünde yakalandı
A+ A-

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerimizce icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan arandığı tespit edilen bir şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

İHA

terörist , pkk