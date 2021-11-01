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PKK'lı teröristler fotokapana yakalandı, SİHA'lar avladı

Siirt kırsalında 4 PKK'lı terörist fotokapana yakalandı. Teröristlerin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Siirt kırsalında, saldırı hazırlığı içerisinde olan 4 kişilik PKK’lı grup, hareket halinde iken fotokapanlara yakalandı. Fotokapanlar ile tespit edilen teröristlerin, bölgede görevini sürdürmekte olan SİHA’lar tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Bölgede Eren Operasyonları ise hız kesmeden devam ediyor.

Etiketler pkk terörist fotokapan siha
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