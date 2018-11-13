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  2. Güncel
  3. 13 Kasım 2018 23:27

PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralı

Hakkari'de yol çalışması yapan işçilere PKK füzeyle saldırdı.

PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralı
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, yol çalışması yapan sivil işçilere PKK'lı teröristlerce füzeli saldırıda bulunuldu. Saldırıda yaralanan 3 işçi, helikopterlerle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "13.11.2018 günü saat: 14.40 sıralarında İlimiz Çukurca İlçesi Güven Dağı Bölgesi'nde yol çalışması yapan sivil işçilerimize yönelik PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca uzak mesafeli füze atışı ile yapılan saldırı sonucu 3 sivil işçimiz yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar devam etmektedir" denildi.

DHA

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