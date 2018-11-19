PKK'lı teröristlere ağır darbe: 14 terörist öldürüldü
PKK'lı teröristlere ağır darbe: 14 terörist öldürüldü
Sürücülere müjde ! Benzin'e bir indirim daha
Sürücülere müjde ! Benzin'e bir indirim daha
Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam gelecek mi ?
Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam gelecek mi ?
Hemen e-Devlet'ten kontrol edin ! Evli kadın hayatının şokunu yaşadı
Hemen e-Devlet'ten kontrol edin ! Evli kadın hayatının şokunu yaşadı
Ünlü bankadan dolar için bomba tahmin !
Ünlü bankadan dolar için bomba tahmin !
Yeni İstanbul Havalimanı’nda uçak bileti 59 TL, otopark 53 TL !
Yeni İstanbul Havalimanı’nda uçak bileti 59 TL, otopark 53 TL !
Denizli'de eğitim uçağı düştü !
Denizli'de eğitim uçağı düştü !
Soğuk hava ve yağışlar ne kadar sürecek ?
Soğuk hava ve yağışlar ne kadar sürecek ?
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 Kasım 2018 19:20

PKK'lı teröristlere ağır darbe: 14 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde yaptığı hava harekatında 14 terörist öldürüldü.

PKK'lı teröristlere ağır darbe: 14 terörist öldürüldü
A+ A-

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'dan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi." dendi.

Irak kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 14 terörist etkisiz kılındı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kandil, Avaşin-Basyan ve Haftanin bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlar neticesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 14 terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları da imha edildi.

hava harekatı , terörist , pkk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM