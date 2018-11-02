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  3. 02 Kasım 2018 23:31

PKK'lılardan öğrenci yurduna saldırı !

Siirt'te PKK yandaşları, kız öğrenci yurduna gaz bombası attı.

PKK'lılardan öğrenci yurduna saldırı !
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde, terör örgütü PKK yandaşlarınca kız öğrenci yurduna gaz bombası atıldı, gazdan etkilenen 15 öğrenci  hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kurtalan ilçesindeki Kurtalan Kız Anadolu İmam  Hatip Lisesi Öğrenci Yurduna terör örgütü PKK yandaşlarınca gaz bombası atıldı.   

Gazdan etkilenen 15 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçe devlet  hastanesine kaldırıldı.  

Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü yandaşlarının  yakalanması için bölgede çalışma başlattı. 

AA

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