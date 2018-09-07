PKK'nın alçak planı ortaya çıktı !

Esed rejiminin kontrolündeki Suriye'nin Lazkiye ilinde, YPG/PKK ile yasa dışı sol örgütlere ait eğitim kamplarındaki teröristler faaliyetlerini sürdürüyor. Terör örgütleri bölgedeki Türkmenlere ve Türkiye'ye yönelik eylem hazırlıklarına devam ediyor.

Suriye’de Beşşar Esed rejimi kontrolündeki Lazkiye ilinin kuzey kırsalında YPG/PKK ile yasa dışı sol örgütlere ait eğitim kamplarındaki teröristler faaliyetlerini sürdürüyor. Suriye’nin batısında, Hatay ilinin karşısındaki Lazkiye'nin kuzey kırsalındaki bölgede Türkiye karşıtı terör örgütlerinin en az beş eğitim kampı bulunuyor.

AA muhabirlerinin güvenilir yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre Afrin, Münbiç, Tel Abyad ve Rakka’dan gelen yaklaşık iki yüz terörist Lazkiye’nin Türkiye sınırına yakın noktalarında rejim ve İran destekli gruplardan eğitim alıyor.

TÜRKİYE VE TÜRKMENLERE YÖNELİK SALDIRI HAZIRLIKLARI VAR

Lazkiye il merkezinin kuzey ve kuzeydoğusundaki beş alanda kurulan kamplarda terör örgütü YPG/PKK, DHKP-C ve Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) mensubu teröristler, Esed rejiminin desteği ile muhalif Türkmenlere ve Türkiye’ye yönelik eylem hazırlıklarını sürdürüyor.

Yerel kaynaklara göre, Lazkiye'nin Gebere kasabası, Avanlı köyü, Fırınlık ormanı mevkisi ile Hasancık köyünün kuzeybatısı, Saray nahiyesinin kuzeyindeki orman, 636. tepe güneybatı yamacı ve Hatay sınırındaki Keseb’in birkaç kilometre güneyindeki Çalma Tepesi'nin güneyinde terör kampları ve İkizoluk köyünde de depoları bulunuyor.

Esed rejimine ait Gebere köyünde itfaiye binasını, Avanlı, Fırınlık, Saray nahiyesi ve Çalma’daki askeri noktaları kamp olarak kullanan terör örgütleri, bölgede varlıklarını sürdürüyor.

BÖLGEDE FAALİYET SÜRDÜREN ÖRGÜTTLER

Türkiye’nin Afrin’de terör örgütü YPG/PKK’ya karşı gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’ndan sonra Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde yoğunlaşan terör örgütlerinin ittifakında, YPG/PKK’nın yanı sıra Reyhanlı katliamının sorumlusu Mihraç Ural’a bağlı Mukaveme Suriyye, DHKP-C ve Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK’ya destek veren yabancı terörist savaşçılardan oluşan sözde Enternasyonal Özgürlük Taburu bileşeni olan Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) adlı terör örgütü de yer alıyor.

BİRÇOK TÜRKİYE DÜŞMANI ÖRGÜT VAR

Türkmen Dağı'nda Esed rejimine karşı mücadele eden Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı özel kuvvetler grubu Fursanul İman'ın askeri sözcüsü Muhammed Yavuz, Lazkiye kırsalında PKK ile Acilciler gibi pek çok devrim ve Türkiye düşmanı örgütün bir arada çalıştığını söyledi.

Yavuz, "Bu durumu yakından ve cephe hattında görüyoruz. PKK, Mukaveme Suriyye ve Şii milisler Suriye devrimine karşı omuz omuza vermiş durumdalar. Zaten savaş eğer burada bitse dahi bu örgütler burada beklemeyecekler. İdlib ve Lazkiye sonrası hedefin Türkiye olacağı herkesin görebileceği bir hakikat" dedi.