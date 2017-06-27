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  3. 27 Haziran 2017 14:53

PKK'nın bombacıları son anda yakalandı !

Suriye'den kaçak olarak Türkiye'ye geçen eylem hazırlığındaki PKK'lı 4 terörist Şanlıurfa'da yakalandı.

PKK'nın bombacıları son anda yakalandı !
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Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçen ve bombalı eylem yapmak amacında oldukları belirtilen PKK’lı 4 terörist, Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde operasyonla yakalandı. Teröristlerin gösterdiği Suruç’taki evde yapılan aramada ise 1 kilo C4 patlayıcı, 2 el yapımı patlayıcı, 2 roketatar başlığı, 2 tüfek, 1 tabanca ve 15 fişek ele geçirildi.

Polis ve jandarmaÿekipleri istihbari bilgiler doğrultusunda bir grup PKK’lı teröristin Kobani’den Suruç’a geçip Türkiye’de sansasyonel eylem yapacakları bilgisini alınca ortak operasyon başlattı. Ekipler, Kobani’den sınırdaki Suruç İlçesi’ne geçen adları açıklanmayan 4 PKK’lı teröristi yakaladı. PKK’lı teröristlerin ifadelerinde verdikleri bir evde arama yapan ekipler 1 kilo C4 patlayıcı, 2 el yapımı patlayıcı, 2 roketatar başlığı, 2 tüfek, 1 tabanca ve 15 fişek ele geçirildi. Patlayıcı, silah ve mühimmatlara el konulurken, teröristlerin Türkiye’de sansasyonel bombalı eylem yapmayı planladıkları belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı da operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Şanlıurfa/Suruçta icra edilen adli aramalarda, cep telefonu düzeneği ile irtibatlı 2 el yapımı patlayıcı, 1 kilo C4 patlayıcı, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 av tüfeği, 1 tabanca, 2 roketatar başlığı, 15 tabanca fişeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 2 tabanca şarjörü ele geçirilmiştir."

DHA

terörist , bomba , kobani , pkk