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  3. 09 Ocak 2018 10:30

PKK'nın dağ kadrosundaki terörist, askerlik yaparken yakalandı

Hakkari'de PKK'nın dağ kadrosundan olduğu belirtilen bir kişi, askerlik yaptığı birliğinde gözaltına alındı.

PKK'nın dağ kadrosundaki terörist, askerlik yaparken yakalandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve 2013 yılında PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı tespit edilen 1 kişi, askerlik yaptığı Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği, polis ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttüğünü belirtti. Valilik, çalışmalar kapsamında; Yüksekova'da 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve 2013 yılında PKK/KCK bölücü terör örgütünün kırsal alan kadrosuna katıldığı tespit edilen 1 kişinin, bugün Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda zorunlu askerlik hizmetini yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

DHA

terörist , asker , pkk
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