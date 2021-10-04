PKK'nın ''ele geçirilemez'' dediği sözde karargaha operasyon: 12 hain öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve ''ele geçirilmesi imkânsız'' diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçirildi. PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirdi'' denildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama... Terör örgütü PKK/KCK’ya Irak’ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildi. Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan’da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve “ele geçirilmesi imkânsız” diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçirildi. Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran ve teröristlerle çatışmaya giren Komandolarımız, PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirdi.