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  3. PKK'nın ''ele geçirilemez'' dediği sözde karargaha operasyon: 12 hain öldürüldü

PKK'nın ''ele geçirilemez'' dediği sözde karargaha operasyon: 12 hain öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve ''ele geçirilmesi imkânsız'' diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçirildi. PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirdi'' denildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Terör örgütü PKK/KCK’ya Irak’ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildi.

Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan’da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve “ele geçirilmesi imkânsız” diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçirildi.

Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran ve teröristlerle çatışmaya giren Komandolarımız, PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirdi.

Etiketler pkk terör örgütü
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