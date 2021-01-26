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  3. 26 Ocak 2021 09:04

PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı kararı

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne yönelik soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca,  terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

DHA

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