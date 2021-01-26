PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
DHA
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