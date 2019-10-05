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  3. 05 Ekim 2019 17:00

PKK'nın istihbarat sorumluluları öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğunu duyurdu.

PKK'nın istihbarat sorumluluları öldürüldü
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Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde dün TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ve İHA'ların da yer aldığı operasyonda etkisiz hale getirilen 6 bölücü PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve şiddette operasyonlara devam edileceği vurgulandı.

DHA

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