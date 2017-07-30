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  3. 30 Temmuz 2017 08:10

PKK'nın karargahı takımı vuruldu, 9 terörist öldürüldü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'nın karargahı takımı vuruldu, 9 terörist öldürüldü
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Şırnak, Van, Hakkari birliklerince Beytüşşebap ilçesinin Faraşin bölgesinde, 21 Temmuz'da başlatılan "Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu" devam ediyor. 

Faraşin Yaylası bölgesinde 9 terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.

Öldürülen teröristler arasında sözde Kato Jirka cephe sorumlusu Derya kod adlı terörist ile sözde karargâh takımının da bulunduğu belirtildi.

Teröristlere yönelik bölgedeki operasyon sürüyor.

AA

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