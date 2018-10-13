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  3. 13 Ekim 2018 11:37

PKK'nın masasında fotoğrafı çıkan iş adamı tutuklandı

Bölücü terör örgütü PKK’ya Avusturya'da maddi yardım yaptığı gerekçesi ile geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı’nda yakalanıp savcılık tarafından kefaletle serbest bırakılan iş adamı tutuklandı.

PKK'nın masasında fotoğrafı çıkan iş adamı tutuklandı
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2 Ekim Salı günü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü PKK'ya Avusturya'da finansman sağladığı ve örgüte maddi yardım yaptığı belirtilen Halil T. adlı iş adamı Viyana’ya giderken gözaltına alınmış, mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı konularak 100 bin lira kefaletle serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bir üs mahkemeye yaptığı itiraz üzerine yeniden hakkında gözaltı kararı çıkarılan iş adamı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün tekrar gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece “bölücü terör örgütü PKK’ya maddi destek sağlamaktan” tutuklandı.

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