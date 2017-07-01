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  3. 01 Temmuz 2017 12:50

PKK'nın şifreleri ele geçirildi

Lice ve Dicle ilçelerindeki operasyonda teröristlerin kendi aralarındaki telsiz konuşmalarında kullandıkları şifreleme detaylarının olduğu doküman ele geçirildi.

PKK'nın şifreleri ele geçirildi
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Diyarbakır'ın Lice ve Dicle ilçelerinde dün yapılan operasyonlarda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Lice ilçesi Kutlu köyü Kerpiçören mezrasında dün yaptıkları arama tarama faaliyetinde bir terörist etkisiz hale getirildi, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, şarjörü ve tüfeğe ait 120 fişek ile el bombası ve av tüfeği ele geçirildi.

ŞİFRELEME DETAYLARI ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Dicle ilçesi Kırkıpanar köyü Teke mezrası sınırları içerisinde bir grup terörist tespit edildi. "Teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlere ait el yapımı patlayıcı ateşleme/komuta düzeneği, büyük telsiz, el telsizi, 2 şemsiye, sırt çantası, panço, uyku tulumu, met, kamera, ses kayıt cihazı ve teröristlerin kendi aralarındaki telsiz konuşmalarında kullandıkları şifreleme detayları ile örgütsel doküman ele geçirildi.

 
 

şifre , pkk