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PKK'nın silahlarını teslim edeceği tarih ortaya çıktı

PKK'nın silahlarını teslim edeceği tarih ortaya çıktı
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Bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararı alması sonrası silahlarını eylül ayının başına kadar teslim etmeyi planladığı iddia edildi.

Bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası ne zaman silahları teslim edeceği merak ediliyor. Gözler Meclis'e çevrilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 100 üyeden oluşan bir komisyon kurulmasını önerdi. Bahçeli, ''Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı'nın çağrısıyla 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' kurulması teklif ve temennimizdir" çağrısına yanıt veren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da "Süreç planlandığı gibi devam ediyor. Şimdi bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Bu teslim gerçekleştikten sonra zaten bu meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bütün siyasi partiler hep beraber sürece omuz vereceğiz'' ifadelerini kullandı. 

Türkiye gazetesinin haberine göre; TBMM'de komisyon kurulması için PKK'nın tüm silahlarını teslim etmesi beklenecek.

Teröristlerin silahlarının teslim alınması konusunda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak merkezi hükumeti ve Kuzey Irak yönetimi ile ortak bir mekanizma kuruyor. Bu kapsamda, taraflarla görüşmelerde önemli mesafe alındığı belirtiliyor. TSK’nın da dahil olduğu bu süreçte, Bağdat, Erbil ve Süleymaniye ile koordinasyon içinde çalışma yapılacak. Suriye’deki YPG yapılanması konusunda ise Şam yönetimi ile koordinasyon içinde bir süreç işletiliyor. Türkiye, YPG’nin de silah bırakarak siyasi zeminde faaliyet göstermesi için Şam yönetiminin aldığı kararların uygulanmasını yakından takip edecek. 

PKK'nın eylül ayı başına kadar silahları bırakacağı ileri sürüldü.

Türkiye Gazetesi

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Etiketler PKK terör örgütü silah teslimi
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