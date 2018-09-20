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  3. 20 Eylül 2018 21:55

PKK'nın sözde Hollanda sorumlusu yakalandı !

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda PKK'nın sözde Hollanda sorumlusu yakalandı.

PKK'nın sözde Hollanda sorumlusu yakalandı !
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Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda PKK'nın  Hollanda'daki sözde sorumlularından olduğu değerlendirilen kadın gözaltına  alındı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır MİT Bölge Başkanlığı ile İl Emniyet  Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak  çalışmada, Hollanda'da terör örgütü PKK'ya müzahir oluşumlarda yönetici  pozisyonunda bulunduğu ve örgütün sözde sorumlularından olduğu değerlendirilen  A.P'nin (51) kentten ayrılarak Almanya'ya gideceği belirlendi.

Terörle Mücadele ekipleri, Hollanda'da terör örgütü PKK lehine  düzenlenen toplantı ve gösterileri organize ettiği, terör örgütü adına eylem ve  faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen A.P'yi yakalamak için operasyon başlattı.

Diyarbakır Havalimanı'nda gerçekleştirlen operasyonda A.P. gözaltına  alındı.

A.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

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