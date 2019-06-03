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  3. 03 Haziran 2019 19:39

PKK'nın sözde liderlerinin bulunduğu mağara vuruldu

Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'nın sözde liderleri tarafından kullanılan mağara ATAK helikopterleriyle vuruldu. Vurulam görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

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Pençe Harekatı'nda terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan 500 metre uzunluğundaki mağara, tespit edilerek kullanılmaz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500 m. uzunluğundaki mağara, tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Millî ATAK taarruz helikopterlerimiz gece harekâtında tespit edilen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi.

pkk , mağara , pençe harekatı
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