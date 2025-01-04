PKK'nın suikastçısı böyle teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, bir teröristin daha ikna çalışmaları sonucunda örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünün Suriye’de PYD/YPG adıyla bulunduğu bölgelerde kontrolü kaybetmesi, çözülmeyi daha da hızlandırdı. Bir annenin daha Diyarbakır'daki 'Evlat nöbeti', Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü başarılı ikna çalışmaları sayesinde sona erdi" denildi.

Açıklamaya göre; yapılan çalışmalar sonucunda Suriye’de suikast eğitimi alan E.G., örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. E.G.'nin 2021 yılında yurt içinde terör örgütüne katıldığı, aynı yıl örgütün Suriye kırsal kadrosuna geçiş yaptığı, 2022 yılında Suriye bölgesindeki sözde savaş taburlarında yer alıp, insansız hava araçlarına yönelik keşif, gözetleme ve sabotaj eğitimi aldığı belirtildi.

AİLELERE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Teslim olan E.G.'nin annesi Çiğdem A., 2019'da Diyarbakır HDP İl binası önünde başlatılan evlat nöbetine 254'üncü aile olarak katıldı. Çiğdem A., "Evlatlarımızı öyle de böyle de sizden alacağız. Kardeş kardeşe silah doğrultmaz" demiş, "Yüreğinizdeki yangını saklamayın, korkmayın, gelin ve evlatlarınıza kavuşmak için sesinizi duyurun" ifadeleriyle de evlat hasreti çeken ailelere çağrıda bulunmuştu.

Bakanlık açıklamasında, "Diyarbakır'daki evlat nöbetlerine katılan toplam 487 aileden 58'inin evladına kavuşması sağlandı. Türkiye'nin terörle ve terör örgütleriyle mücadelesi kararlılıkla devam edecek. Başarı ile yürütülen ikna çalışmaları sonucu teröristin teslim olmasını sağlayan kahraman jandarmamızı tebrik ediyoruz. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadeleri kullanıldı.

DHA