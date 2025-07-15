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  3. PKK'nın talebini DEM Parti açıkladı: PKK, bebek katili Öcalan'ın serbest kalmasını istiyor!

PKK'nın talebini DEM Parti açıkladı: PKK, bebek katili Öcalan'ın serbest kalmasını istiyor!

PKK'nın talebini DEM Parti açıkladı: PKK, bebek katili Öcalan'ın serbest kalmasını istiyor!
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, katıldığı canlı yayında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan çıkmak gibi bir ısrarının olmadığını ancak PKK'nın şart olarak Öcalan'ın özgürlüğünü istediğini söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, terörsüz Türkiye sürecinde eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bebek katili Öcalan'ın İmralı'dan çıkmak için bir ısrarının olmadığını belirten Hatimoğlulları, PKK'nın şart olarak Öcalan'ın özgürlüğünü istediğini söyledi.

Hatimoğulları, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan ile ilgili şunları söyledi:

"Öcalan'ın İmralı'dan çıkma ısrarı olmadı ama örgütü Öcalan'ın özgür olmasını istiyor; bunu şart olarak sunuyorlar. Öcalan da İmralı'ya gazetecilerin, aydınların, hukukçuların, siyasetçilerin, akademisyenlerin gelmesini istiyor."

Hatimoğulları, DEM Parti'nin 'Anayasa değişikliği' için de "DEM Parti, demokrasi ve özgürlükler konusunda çok bedel ödemiş bir parti. Bugüne kadar özgürlük ve demokrasi konusunda adımlar atılması için mücadele etmiş bir parti. Dolayısıyla biz öyle kanacak, kandırılacak bir parti değiliz.  Bence anayasa tartışması şu anın tartışması değil. Çok daha ileride tartışılması gereken bir konu. 1982 Anayasası mutlaka değişmelidir. Fakat bu anayasa değişiminin zemininin oluşabilmesi için bir yol temizliğine ihtiyaç var. Mevcut anayasa bile uygulanmıyor.  Bunun ortadan kalkması lazım. Muhalefetin üstündeki baskının ve kayyum yasasının kaldırılması lazım. Önce hukuk işletilmeli, sonra yeni anayasa konuşulabilir." ifadelerini kullandı.

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Etiketler dem parti abdullah öcalan Tülay Hatimoğulları PKK terör açılım
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