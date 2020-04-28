PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcı bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, merkeze bağlı Oğul köyü kırsalına operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, 50 kilo amonyum nitratla hazırlanmış TNT, C4 ve fitille güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği, 12’li pil bloku ve uzaktan komuta alıcısı ele geçirildi. Tespit edilen el yapımı patlayıcı, imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.