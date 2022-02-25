PKK'ya ağır darbe: 12 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı...

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.