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PKK'ya ağır darbe! 14 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe! 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası!

Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu."

Etiketler milli savunma bakanlığı pkk terörist
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