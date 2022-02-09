PKK'ya ağır darbe! 14 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
"Terörist neredeyse hedefimiz orası!
Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu."
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