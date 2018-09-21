PKK'ya ağır darbe: Lider kadrosundan 3 terörist ölü

TSK, devam eden operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada "Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında son bir haftada, üçü sözde lider kadroda olmak üzere 56 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri, devam eden terörle mücadele operasyonları hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamadayurt içinde 21, yurt dışında 35 olmak üzere toplam 56 teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Öldürülen teröristlerin üçünün, sözde lider kadrosundan olduğu bildirildi.

İşte TSK'dan yapılan açıklama:

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

Geçtiğimiz süreç içerisinde (14 Eylül - 20 Eylül 2018), PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Ağrı ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir.

a. İcra edilen operasyonlarda;

(1) Üçü sözde lider kadroda bulunan, yurt içinde 21, yurt dışında 35 olmak üzere toplam 56 terörist etkisiz hale getirilmiş,

(2) 23 adet piyade tüfeği, bir adet sten marka tüfek, bir adet doçka uçaksavar, iki adet AT-4 Tanksavar füzesi, bir adet AT-5 tanksavar füzesi, üç adet RPG-7 roketatar, dört adet dragunav keskin nişancı tüfeği, iki adet makineli tüfek, üç adet tabanca ve bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ile 63 adet el bombası, bir adet silah üstü termal kamera, beş adet telsiz, 1.053 adet fünye, 100 kg amonyum nitrat ve 30 kg patlayıcı madde ele geçirilmiş, 11 adet EYP imha edilmiştir.

(3) Dokuz kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

b. PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 44.949 paket kaçak sigara, 149,65 kg kenevir tohumu, 669.478 adet kök kenevir ve 725,168 kg uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir.

c. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır.