SON DAKİKA
SURİYE'DE TÜRK ASKERİNE SALDIRI: 5 ŞEHİT, 5 YARALI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 10 Şubat 2020 14:59

PKK'ya ağır darbe! Türkiye'de ilk kez ele geçirildi

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, daha önce Irak ve Suriye'de ele geçirilen ''Lot 6 PA77'' marka lav silahlı ele geçirildi.

PKK'ya ağır darbe! Türkiye'de ilk kez ele geçirildi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 'Kapan-1' operasyonu kapsamında Ömeryan kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Tetik-2, Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı' özel birlik operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta, terör örgütü tarafından nadiren kullanılan 'Lot 6 PA77' marka lav silahı bulundu.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiler göre, PKK'lı teröristlerin kullandığ lav silahının Türkiye'de ilk kez ele geçirildiği, silahın daha önce sadece Irak ve Suriye'de düzenlenen operasyonlarda ele geçirildiği belirtildi.


 

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
pkk , terörist
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM