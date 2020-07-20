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  3. 20 Temmuz 2020 10:38

PKK'ya bir darbe daha! 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen PKK'lı 4 teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

PKK'ya bir darbe daha! 4 terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen PKK'lı 4 teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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 Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek” denildi.

 

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