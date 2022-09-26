  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. PKK'ya bir üst düzey darbe daha!

PKK'ya bir üst düzey darbe daha!

PKK'ya bir üst düzey darbe daha!

MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK/YPG kan kaybetmeye devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından, sözde sorumlu bir terörist daha etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerine karşı Hatay/Amanos ve Van kırsalında yürüttüğü faaliyetleri nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Doğan Amanos kod Mehmet Akyol, MİT tarafından hedef listesine alındı.

PKK’ya katılması öncesinde Irak/Kandil’de eğitim alan terörist, doğrudan Cemil Bayık'ın koordinasyonundaki siyasi eğitimlere katılması sonrası, örgüt kadrolarına yönelik askeri operasyonlara engel olmak maksadıyla PKK tarafından organize edilen “canlı kalkan” eylemlerinde de yer aldı.

Ayn İsa’da etkisiz hale getirildi

Terörist, PKK’ya katıldıktan sonra, Van ve Amanos kırsalında faaliyet yürüttüğü dönemlerde güvenlik güçleriyle çatışmalara girip ve karakollara tacizde bulundu. Örgüt tarafından Türkiye’den Irak’a gönderilen terörist Kuzey Irak’taki PKK kamplarında uzun süre faaliyet yürüttü.

Son dönemde Ayn İsa’da faaliyet yürüten Akyol, Ayn İsa’da MİT tarafından yapılan bir operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Etiketler pkk ypg terör terörist operasyon tsk asker mehmetçik mit
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yargıtay'dan emsal karar: Zarardan banka sorumlu
5 yıldızlı oteldeki çekiçli cinayet kamerada!
Hayranlarına kötü haber: Yargı dizisinde beklenmedik gelişme!
İkinci el otomobil piyasası kan ağlıyor! ÖTV indirimi gelir mi?
Simge sahne kıyafetiyle sosyal medyayı yıktı geçti!
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en ilginç boşanma davası
TİP'li öğrencilerden olay olan Erdoğan montajı
Anketten Erdoğan çıkmayınca apar topar silip, Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ı hedef gösterdiler
Bir zamanlar tekne turu yapılıyordu! Köyün eski halinden eser kalmadı
Kamu bankaları da emekli maaş promosyonlarını zamladı