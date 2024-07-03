  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. PKK'ya darbe üstüne darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya darbe üstüne darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya darbe üstüne darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Suriye'nin kuzeyinde ise 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri yer aldı.

5 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.

Etiketler PKK terörist MSB
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tüfekli, satırlı zorbaya meydan dayağı Tüfekli, satırlı zorbaya meydan dayağı İstanbul'un lüks AVM'sinde genç kıza mide bulandıran iğrenç taciz İstanbul'un lüks AVM'sinde genç kıza mide bulandıran iğrenç taciz Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engelli aylığı ile evde bakım yardımı ödemelerine zam Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engelli aylığı ile evde bakım yardımı ödemelerine zam Tüm dünya Mert Günok'un bu uçuşunu konuşuyor Tüm dünya Mert Günok'un bu uçuşunu konuşuyor Kavurucu sıcaklara mola: Sağanak yağışlar geliyor Kavurucu sıcaklara mola: Sağanak yağışlar geliyor Benzine, motorine ve LPG'ye ÖTV zammı geldi Benzine, motorine ve LPG'ye ÖTV zammı geldi Antalya'nın cennet sahilinde mide bulandıran skandal Antalya'nın cennet sahilinde mide bulandıran skandal PKK'dan alçak saldırı: Köyü ateşe verdiler PKK'dan alçak saldırı: Köyü ateşe verdiler Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu Enflasyon sonrası Temmuz 2024 kira zam oranı belli oldu Enflasyon sonrası Temmuz 2024 kira zam oranı belli oldu
Kabine revizyonu devam edecek: Sırada o isimler var... Kabine revizyonu devam edecek: Sırada o isimler var... Merih Demiral'a ''bozkurt'' soruşturması Merih Demiral'a ''bozkurt'' soruşturması