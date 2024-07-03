PKK'ya darbe üstüne darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Suriye'nin kuzeyinde ise 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri yer aldı.
5 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.
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