PKK'ya darbe üstüne darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Suriye'nin kuzeyinde ise 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri yer aldı.

5 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.