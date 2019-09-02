  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 02 Eylül 2019 14:05

PKK'ya darbe üstüne darbe: 5 terörist daha öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen hava destekli operasyonda 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

PKK'ya darbe üstüne darbe: 5 terörist daha öldürüldü
A+ A-

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Bitlis-Tatvan ilçesi kırsalında bir grup terörist tespit edilmiş, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyon ile 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

TSK ve MİT'ten sınır ötesi operasyon: 5 terörist öldürüldüTSK ve MİT'ten sınır ötesi operasyon: 5 terörist öldürüldü

PKK terör örgütüne bir darbe dahaKars'ta PKK terör örgütüne bir darbe daha

 

DHA

pkk , terörist , terör örgütü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM