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  3. 25 Kasım 2018 13:43

PKK'ya eş zamanlı operasyon: 42 kişi gözaltında

Van merkezli 6 ilde PKK'ya yapılan operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.

PKK'ya eş zamanlı operasyon: 42 kişi gözaltında
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Van merkezli 6 ilde, PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 42 kişi gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın kuruluşunun yıl dönümü olan 27 Kasım öncesi eylem planı yaptığını belirlediği şüphelilere dün Van merkezli İstanbul, İzmir, Bursa, Ağrı ve Adana’da eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Operasyonda toplam 42 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında 1 keskin nişancı tüfeği Kanas, 5 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, Kanasa ait 4 şarjör, Kanasa ait 239 fişek, Kalaşnikof tüfeğe ait 5 şarjör, 81 fişek, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları ile ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili araştırmanın devam ettiği belirlendi. Operasyonla ilgili 3 kişinin daha arandığı belirtildi.

DHA

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