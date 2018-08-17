PKK'ya Mehmetçik tokadı ! 7'si lider 52 terörist etkisi hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) aralıksız devam eden operasyonlarıyla terör örgütü PKK'ya son bir hafta içerisinde büyük darbe vuruldu.



TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Irak kuzeyi/Sincar Dağı bölgesinde 15 Ağustos 2018 tarihinde etkisiz hale getirilen sözde PKK/KCKterör örgütü yürütme konseyi üyesi ve Sincar sorumlusu Mam Zeki Şengali (K) İsmail Özden dahil, yedisi sözde lider kadroda bulunan, yurt içinde 39 ve yurt dışında 13 olmak üzere toplam 52 terörist etkisiz hale getirilmiş,

19 adet piyade tüfeği, iki adet tabanca ve bu silahlara ait muhtelif mühimmat ile bir adet RPG-7 roket atar, 30 adet el bombası, 10 adet telsiz, 150 kg amonyum nitrat ele geçirilmiş ve 41 adet EYP imha edilmiştir.

Sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."

ZEYTİN DALI HAREKATI

Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 573 olduğu bildirildi.