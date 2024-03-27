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PKK'ya ''Pençe-Kilit'' darbesi: 3 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ''Pençe-Kilit'' darbesi: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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 Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör ve teröristle mücadeleye devam edildiği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

AA

Etiketler ırak pençe kilit PKK terörist MSB
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