PKK'ya şehirde büyük darbe

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirilen sözde PKK’nın Mardin sorumlusu Soro kod adlı Salih Kaplan’ın üzerinden çıkan isim listesinde bulunanlara yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi 6 kişi gözaltına alınarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütü başta olmak üzere diğer terör örgütlerinin Mardin’deki faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 Şubat 2017 tarihinde sabah saat 06.00 itibariyle Şehit Uzman Çavuş Sezer Aydemir müşterek özel birlik operasyonu dahilinde öldürülen sözde Mardin bölge sorumlusu Soro kod isimli Salih Kaplan isimli bölücü terör örgütü mensubunun üzerinden çıkan dokümanlarda adı geçen PKK’lılara yönelik Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon yapıldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından teröristin üzerinden çıkan listede isimleri bulunan Daham A., Şükrü O., Osman O., Turan A., Mehmet Zeki Ç., Ferit T. isimli PKK üyelerinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. 26 Temmuz tarihinde sabah saat 05.30’da yapılan operasyonda ismi geçen PKK üyeleri evlerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan PKK üyeleri ifadelerinin ardından sevk edildikleri Nusaybin Adliyesinde ’Terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı başarılı operasyonla yakalanan 6 kişi ile örgütün şehir yapılanmasına büyük darbe vurulduğu belirtildi.