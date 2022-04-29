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PKK'ya üye olmak suçundan gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı

PKK'ya üye olmak suçundan gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı

Terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan gözaltına alınan İBB çalışanı Şafak D., tutuklandı.

Terör örgütüyle bağlantılı kişilerin İBB'de işe alındığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatılmıştı. İBB çalışanı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı. Soruşturma sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D. isimli kadının, 2016 yılında Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Şafak D.'nin terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu tespit edildi. 11 aydır İBB'de çalıştığı belirlenen Şafak D. çalıştığı binada gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Şafak D. sorgusunun ardından bu sabah adliyeye gönderildi.

 İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Şafak D., tutuklandı.

Etiketler pkk üye ibb
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