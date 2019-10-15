PKK/YPG'den Türkiye'ye hain plan !

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken, PKK/YPG'li teröristlerin sivil kıyafetlerle yerel halkın arasına karışıp kaçmaya çalıştığı belirlendi. Barış Pınarı Harekatı ile dağılan terör örgütü, bir yandan da uluslararası kamuoyunu yanıltmaya devam ediyor. TSK'nın envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin, böylelikle uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı ifade ediliyor.

TERÖRİSTLER KISKACA ALINDI

Barış Pınarı Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Rasulayn ve Tel Abyad'ın kontrol altına alındığı harekatta, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin sözde elebaşlarının bölgeden kaçabilmek için her yolu denedikleri tespit edildi. Terör örgütünün bölgedeki sözde alay sorumlularının, kendi adamlarını ve silahlarını bırakıp sivillerin arasına karıştıkları ve bölgeyi terk etmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

TERÖRİSTLERİN HAİN PLANI

Uluslararası kuruluşların raporlarında yer alan, "terör örgütünün kız, erkek ayrımı gözetmeksizin çocuk yaştaki masum insanları silah altına alarak gözünü kırpmadan ölüme gönderdiği" bilgisi de teslim olan teröristlerin ifadelerinde yer aldı. Öte yandan Barış Pınarı Harekatı ile dağılan terör örgütü, bir yandan da uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. TSK envanterindeki silahların benzerlerini kullanarak sivillere saldıran teröristler algı yaratmak için hain bir plan düzenliyor.

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini Çarşamba günü saat 16:00 sıralarında imha etmişti.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalanmıştı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vurulmuştu.

KARA HAREKATI DA AKŞAM BAŞLAMIŞTI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı da hava saldırısından saatler sonra başlamıştı.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor.