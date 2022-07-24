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PKK/YPG'nin üst düzey ismi etkisiz hale getirildi

PKK/YPG'nin üst düzey ismi etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu ''Kendal Ermeni'' kod adlı Şahin Tekintanğaç'ı etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) eyalet sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç, düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçmişte Ağrı, Kars, Van, Bingöl, ve Bitlis kırsalında terör örgütü adına faaliyet gösteren ve çok sayıda terör eyleminde bizzat yer alan terörist Tekintanğaç'ın bulunduğu yer güvenlik güçlerince tespit edildi.

Terör örgütü PKK'nın kuluçka merkezine dönüşen ve sınır hattında örgüt mensuplarının zaman zaman terör eylemi yaptığı Aynularab'ın sözde eyalet sorumlusu Tekintanğaç, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Etiketler mit pkk/ypg
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