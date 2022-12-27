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PKK/YPG'ye ağır darbe: 12 hain etkisiz hale getirildi

PKK/YPG'ye ağır darbe: 12 hain etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi. 

Etiketler milli savunma bakanlığı pkk ypg terörist taciz ateşi
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