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Plajda ilginç anlar: Deniz atı değil, gerçek at...

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Edirne'de Saros Körfezi’ne hakim sahilde bir kişi serinlemek için atıyla birlikte denize girdi. O anlar tatilciler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Edirne'nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilesine bağlı Erikli köyü sahilinde bir kişi, kumsaldaki kalabalığa aldırış etmeden sıcak hava nedeniyle atıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Bir süre suda kalan at ve sahibi, daha sonra kumsaldaki tatilcilerin şaşkın bakışları içerisinde denizden çıktı. O anlar tatilciler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada da yayınlanan görüntüler kısa sürede çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.

 

DHA

Etiketler edirne deniz atı atıyla birlikte denize girdi erikli köyü saros körfezi
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